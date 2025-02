Pompei rinnova l’iniziativa dei pacchi alimentari: aiuti concreti per 350 famiglie in difficoltà

A Pompei torna l’iniziativa dei pacchi alimentari, un progetto di solidarietà che offre un aiuto concreto a 350 famiglie in difficoltà economica. In un contesto in cui il costo della vita continua a crescere, il Comune, in collaborazione con il Banco Alimentare Campania Onlus, rinnova il proprio impegno per sostenere chi fatica ad arrivare a fine mese.

L’iniziativa non è solo un supporto materiale, ma un gesto di vicinanza e attenzione verso coloro che vivono situazioni di disagio. Ogni mese, le famiglie selezionate riceveranno un pacco contenente beni di prima necessità, alleviando in parte il peso delle spese quotidiane.

Dietro i numeri ci sono storie di vita reale: genitori che mai avrebbero pensato di dover chiedere aiuto, anziani soli con pensioni insufficienti, lavoratori precari che lottano per far quadrare i conti. In una città conosciuta per il suo patrimonio storico e turistico, esiste anche una realtà meno visibile, fatta di persone che affrontano ogni giorno difficoltà economiche.

Per accedere all’iniziativa, il Comune ha aperto un bando pubblico con criteri di selezione basati sul reddito e sulle condizioni familiari. La soglia ISEE fissata a 9.360 euro annui permetterà di individuare chi ha maggior bisogno di sostegno. Le domande potranno essere presentate online fino al 31 marzo, con controlli rigorosi per garantire che l’aiuto arrivi a chi ne ha realmente bisogno.

Questa misura si inserisce in un più ampio quadro di interventi di sostegno attivi sul territorio. Il pacco alimentare, però, ha un valore simbolico che va oltre il suo contenuto: rappresenta un patto di comunità, un segnale di responsabilità collettiva. Con questo progetto, Pompei ribadisce il proprio impegno a non lasciare indietro nessuno, dimostrando che la solidarietà è una parte fondamentale della sua identità.