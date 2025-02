Salerno in Love, gran finale sul lungomare tra arte, gusto e spettacolo

Ultimo giorno per Salerno in Love, l’evento romantico organizzato dalla CNA Salerno in collaborazione con l’Associazione Italia Eventi, con il patrocinio del Comune di Salerno e dell’UNOE. Quattro giorni dedicati all’amore hanno trasformato il lungomare cittadino in un palcoscenico di emozioni tra installazioni scenografiche, spettacoli, degustazioni e un mercatino con prodotti artigianali e tipicità locali.

“L’obiettivo era creare un evento unico per Salerno, capace di attrarre turisti e visitatori attraverso iniziative originali legate all’amore. Il successo di questa edizione ci conferma di esserci riusciti”, ha dichiarato Giuseppe Lupo, presidente di Italia Eventi.

Anche oggi, dalle 10 a mezzanotte, sarà possibile visitare il mercatino e scattare foto ricordo in un’atmosfera magica, tra luci, colori e decorazioni a tema. Tra le iniziative più attese, “E tu di che bacio sei?”, un viaggio tra i sapori del cioccolato, e “Aperitivo d’amore”, un brindisi speciale con i vini del territorio. Gran finale alle 11 con il Circo dell’Amore, tra trampolieri e danza aerea, e alle 20 con lo spettacolo “Le Danze dal Mondo”, per chiudere l’evento in bellezza.

Lucio Ronca, presidente della CNA Salerno, ha ringraziato il Comune per la collaborazione, sottolineando come manifestazioni di questo tipo arricchiscano l’offerta turistica e culturale della città, con importanti ricadute economiche.