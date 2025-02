Tragedia in Campania: neonata di 9 mesi uccisa da un pitbull in casa

Una bambina di appena 9 mesi è morta sbranata da un pitbull nella sua abitazione ad Acerra, in provincia di Napoli. Il padre, sotto shock, ha raccontato alla Polizia di aver trovato la piccola nel suo letto in una pozza di sangue. Trasportata d’urgenza in ospedale, i medici non hanno potuto fare nulla per salvarla.

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sulla necessità di regole più stringenti per i cani considerati potenzialmente pericolosi. Un progetto di legge, attualmente in discussione in Commissione Sanità, propone l’introduzione di un “patentino” obbligatorio per i proprietari di razze come Pitbull, American Staffordshire, Bull Terrier, Cane Corso e Dogo Argentino. La normativa prevede anche l’obbligo di museruola e guinzaglio in spazi pubblici, oltre a una polizza assicurativa per eventuali danni causati dagli animali.

La tragedia ha sollevato forti interrogativi sulle misure di prevenzione e sulla responsabilità nella gestione di cani di grande taglia.