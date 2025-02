Arriva il tasto “Non mi piace” su Instagram: come cambieranno i commenti e le interazioni?

“Se non hai nulla di buono da dire, è meglio tacere” recita un vecchio adagio. Un principio che ha guidato i social media fino a oggi, motivo per cui esiste il pulsante “Mi piace”, ma non quello “Non mi piace”. Ora, però, le cose stanno cambiando: Instagram ha annunciato che sta testando un tasto “Dislike” per permettere agli utenti di segnalare contenuti o commenti indesiderati.

L’idea non è nuova: YouTube ha già adottato una soluzione simile, nascondendo però il conteggio dei dislike al pubblico, mentre piattaforme come Reddit e X offrono già strumenti per segnalare contenuti irrilevanti. Secondo Meta, l’obiettivo è migliorare l’esperienza degli utenti, filtrando i contenuti meno graditi e scoraggiando i commenti negativi sotto i post.

Tuttavia, se lo scopo dichiarato sembra positivo, il rischio di un effetto “bolla ideologica” è dietro l’angolo. Il tasto “Non mi piace” potrebbe spingere gli utenti a isolarsi ancora di più, eliminando tutto ciò che non rientra nella propria visione del mondo e accentuando il cosiddetto “echo chamber effect”, dove le informazioni vengono filtrate e rafforzate all’interno di uno stesso ecosistema.

Adam Mosseri, responsabile di Instagram, ha chiarito su Threads che il conteggio dei dislike non sarà visibile e che nessuno potrà sapere chi ha premuto il pulsante. L’azienda sta testando questa funzione su un gruppo ristretto di utenti e potrebbe integrarla nel ranking dei commenti, spostando quelli meno apprezzati più in basso.

Resta da vedere come questa novità influenzerà l’interazione sulla piattaforma: maggiore personalizzazione o censura silenziosa? Per ora, Instagram sembra dirigersi verso un mondo di cascate di cuoricini, lasciando sotto il tappeto tutto ciò che “non ci piace”.