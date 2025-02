Assegno Unico di febbraio: pagamenti al via e novità sugli importi

Da oggi, lunedì 17 febbraio 2025, partono i pagamenti dell’Assegno Unico Universale relativi al mese di febbraio. Per chi ha presentato la domanda in regola, l’accredito sarà effettuato tra il 17 e il 19 febbraio, mentre chi ha aggiornato l’ISEE o ha fatto richiesta per la prima volta potrebbe ricevere il pagamento entro il 28 febbraio.

Aggiornamento ISEE: scadenze e rischi per chi non lo aggiorna

Febbraio è l’ultimo mese in cui verranno utilizzati i parametri ISEE 2024 per calcolare l’importo dell’Assegno Unico. Entro il 28 febbraio, i beneficiari devono presentare una nuova DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) per evitare il rischio di ricevere l’importo minimo dell’assegno, pari a 57 euro dal 1° marzo.

Chi non aggiorna l’ISEE entro il 28 febbraio potrà comunque farlo entro il 30 giugno 2025, ottenendo il ricalcolo e gli eventuali arretrati da marzo. La DSU precompilata può essere richiesta tramite il servizio online “Portale Unico ISEE”.

Aumento dell’Assegno Unico da febbraio 2025

Dal mese di febbraio, l’Assegno Unico sarà leggermente più alto grazie all’adeguamento al costo della vita previsto dal decreto legislativo n. 230 del 29 dicembre 2021. L’aumento sarà dello 0,8%, mentre gli adeguamenti relativi a gennaio 2025 saranno pagati a partire da marzo 2025.

Gli importi aggiornati saranno:

✅ 57,5 euro di assegno minimo (+0,50€ rispetto al 2024).

✅ 201 euro di assegno massimo per chi ha un ISEE fino a 17.223,33 euro.

Inoltre, sono previste maggiorazioni:

+50% per figli con meno di un anno di età.

+50% per famiglie con almeno tre figli e ISEE sotto la soglia massima.

+150 euro di maggiorazione forfettaria per famiglie con almeno quattro figli.