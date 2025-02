Bimba di nove mesi sbranata dal pitbull, i vicini: “Aveva già aggredito un cane”

Una tragedia che avrebbe potuto essere evitata. Questo è quanto pensano i residenti del quartiere di Acerra, nel napoletano, dove una bimba di nove mesi, Giulia, è stata sbranata la notte scorsa dal pitbull di famiglia. Secondo i vicini, il cane aveva già dato segni di aggressività in passato, quando la scorsa estate era sfuggito dalla casa e aveva aggredito un altro cane che passeggiava nel rione con una dog sitter. “Tutti avevamo detto ai genitori che il cane era pericoloso e che doveva essere allontanato, ma non hanno ascoltato”, raccontano alcuni residenti.

“Li conosciamo bene, sono persone oneste e lavoratori. La mamma della piccola lavora in una pizzeria, il padre è barista. Ma non hanno capito che quel cane rappresentava un rischio per la sicurezza di tutti, soprattutto per i bambini”, aggiungono. La comunità è sconvolta e non riesce a comprendere come si possa tenere un cane di una razza considerata pericolosa, libero in casa con una bambina.