Concorso docenti annullato: ripetizione delle prove per 20mila candidati

Il concorso nazionale per l’immissione in ruolo di circa 20mila docenti, bandito a livello interregionale e gestito, in questo caso, dall’Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, è stato annullato dal TAR di Ancona. La decisione è giunta a seguito di un ricorso presentato da un gruppo di candidati, difesi dall’avvocato Gaetano Liberoti, che ha evidenziato gravi irregolarità nell’espletamento delle prove.

Il Tribunale Amministrativo ha infatti riscontrato una violazione del principio di anonimato durante la prova pratica: ai candidati era stato richiesto di apporre nome e cognome sui fogli usati per risolvere i quesiti. In particolare, per gli aspiranti docenti della classe B022 (Laboratori di tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali), la prova scritta doveva essere svolta in maniera anonima, prassi fondamentale per garantire la trasparenza e l’equità nella valutazione.

Il TAR ha sottolineato che, trattandosi di una prova pratica della durata massima di otto ore, in cui si doveva redigere una dimostrazione tecnica rivolta a studenti di istituti tecnici o professionali, l’anonimato era imprescindibile.

Di conseguenza, il Ministero dell’Istruzione dovrà ora ripetere la prova pratica per tutti i candidati, ripetere le prove orali e approvare una nuova graduatoria, che entrerà in vigore dal prossimo anno scolastico. Il concorso originario era stato svolto lo scorso maggio a Porto Sant’Elpidio.