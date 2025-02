Opportunità per giovani under 30: aperto il bando del Progetto Rete

Il 3 febbraio è stato pubblicato il bando del progetto Rete, la nuova misura del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, che prevede la selezione di mille under 30 per la realizzazione di stage in Italia e all’estero. Sono 152 i posti disponibili in provincia di Salerno, poco più del 15% dell’intero programma di tirocini.

Per candidarsi è necessario aver conseguito la maturità con una votazione minima di 95/100. Per le posizioni che richiedono il possesso della laurea è fondamentale una valutazione finale di almeno 100/110. Nel caso in cui sia previsto uno specifico diploma di istituto tecnico superiore, il requisito è di 90/100.

Il piano del Ministro per lo Sport e i Giovani offre una concreta opportunità di crescita e affermazione professionale, confermandosi un’iniziativa meritocratica. Ai ragazzi sarà corrisposto un voucher di 10mila euro suddiviso in sei mensilità. Al termine dell’esperienza, l’azienda potrà valutare un’eventuale contrattualizzazione degli stagisti.

La domanda di partecipazione, da presentare esclusivamente online, si articola in due fasi. L’istanza potrà essere compilata e salvata in piattaforma fino alle ore 17:00 del 21 febbraio 2025. A partire dalle ore 10:00 del 26 febbraio e fino alle ore 17:00 del 7 marzo, invece, sarà possibile inoltrare ufficialmente la candidatura.

Le esperienze di stage abbracciano molteplici settori: contabilità, comunicazione, assistenza alla persona, ristorazione, amministrazione, sartoria, risorse umane e molto altro. Ogni aspirante tirocinante potrà candidarsi per un massimo di due posizioni, in linea con il proprio percorso di studi.

Per approfondire il bando, si consiglia di consultare il sito ufficiale del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Ecco la distribuzione delle opportunità nei vari comuni della provincia di Salerno:

ALBANELLA

G.M. Srl – 2 posti

BARONISSI

Sip & T – 3 posti

Skills Consulting Srl – 1 posto

BATTIPAGLIA

Contact Centre Sud Srl – 3 posti

G.M. San Luca Srl – 3 posti

Jcoplastic Spa – 3 posti

Organizzazione Produttori Agricoli Euro.Com Srl – 3 posti

Icotech Automation Srl – 2 posti

Gruppo Industriale Di Giacomo Srl – 3 posti

BUCCINO

Magaldi Techno Sas di Magaldi Ester & C. – 3 posti

CAPACCIO PAESTUM

Convergenze Spa Società Benefit – 3 posti

La Perla del Mediterraneo Srl – 3 posti

CASTEL SAN GIORGIO

Fs Service Srl – 2 posti

Hermes – 1 posto

CAVA DE’ TIRRENI

Ams Investimenti Srl – 1 posto

Lamberti Design Srl – 3 posti

CICERALE

P.M. Srl – 2 posti

Tesi Srl – 1 posto

COLLIANO

Fen Srl – 3 posti

EBOLI

Dimensione Srl – 3 posti

Spolsino Trasporti Srl – 1 posto

FISCIANO

Bioplast Srl – 3 posti

Grafica Metelliana Spa – 1 posto

Landi Autotrasporti Srl – 3 posti

GIFFONI SEI CASALI

Colomba – 3 posti

MERCATO SAN SEVERINO

Grafica Metelliana Spa – 2 posti

Logi Service Scrl – 2 posti

MONTESANO SULLA MARCELLANA

Phaenomena Spa – 3 posti

NOCERA INFERIORE

Gambardella Srl – 3 posti

Logistica Srls – 3 posti

Sun4all Srl – 3 posti

New Dimension Plastic Srl – 3 posti

PELLEZZANO

Iasa Srl – 2 posti

PONTECAGNANO FAIANO

Progetto 2000 Società Cooperativa Sociale – 3 posti

Sada Packaging Srl – 3 posti

Antonio Sada & Figli Spa – 3 posti

Blumatica Srl – 3 posti

Calenda – 2 posti

Natana Doc – 3 posti

POSTIGLIONE

Al Tuo Fianco Società Cooperativa Sociale – 3 posti

RAVELLO

Albergo Marmotata – 1 posto

SALA CONSILINA

Nola Ferramenta Srl – 3 posti

SALERNO

Michele Autuori – 1 posto

2 M Costruzioni – 1 posto

Decom Srl – 3 posti

La Città della Luna Cooperativa Sociale – 1 posto

T. Svil Srl – 3 posti

Assel Società Cooperativa Sociale per Azioni ETS – 1 posto

Ams Investimenti Srl – 2 posti

NRG Spa – 3 posti

Il Villaggio di Esteban – 3 posti

Fili d’Erba Società Cooperativa Sociale Arl – 3 posti

Icotech Automation Srl – 1 posto

Sistemi Salerno Servizi Idrici Spa – 3 posti

Industria Meridionale Conduttori – 3 posti

Healthware Group Srl – 2 posti

Cti Foodtech Srl – 3 posti

Salerno Mobilità Spa – 2 posti

Salerno Energia Vendite – 1 posto

SARNO

La Filanda Srl – 3 posti

SCAFATI

Artecarta Italia Srl – 3 posti

SERRE

Opramolla Mario Eredi Srl – 3 posti

VALLO DELLA LUCANIA

Consac Gestioni Idriche Spa – 3 posti