Sanremo 2025: sesso nei camerini dell’Ariston, impazza il gossip

Sanremo 2025 continua a sorprendere, e questa volta non sono solo le esibizioni sul palco a catturare l’attenzione, ma un clamoroso gossip che sta facendo il giro dei social network. Fonti diffuse su TikTok e X sostengono che, durante la seconda serata del Festival, condotta da Carlo Conti e caratterizzata dalla presenza di ospiti come Bianca Balti, Cristiano Malgioglio e Nino Frassica, due cantanti in gara si sarebbero lasciati andare a un acceso momento di passione nei camerini.

Alcuni utenti hanno riportato di aver sentito strani rumori dietro le quinte, abbastanza inequivoci da far pensare a qualcosa di più di una semplice chiacchierata tra colleghi. Le speculazioni si sono intensificate quando è emersa la voce di un possibile video che documenterebbe l’episodio, sebbene al momento nessuna registrazione sia stata resa pubblica.

Gli appassionati di Sanremo stanno cercando di individuare i possibili protagonisti, notando che la seconda serata ha visto la partecipazione di un numero inferiore di artisti rispetto alla prima, restringendo così il cerchio degli ipotetici coinvolti.

Sanremo è da sempre terreno fertile per indiscrezioni, e mentre in passato simili episodi hanno alimentato il gossip, raramente le voci si sono trasformate in conferme ufficiali. Per ora, il mistero resta irrisolto, dividendo il pubblico tra chi crede nel gossip e chi lo considera solo una trovata per generare hype.