Trema ancora la terra nella notte ai Campi Flegrei: gente per strada e tanta paura

Un’altra scossa di terremoto di magnitudo 3.9 ha colpito la zona dei Campi Flegrei, in provincia di Napoli, poco dopo la mezzanotte. Il sisma, registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) alle 00:19, ha avuto un ipocentro a soli due chilometri di profondità ed epicentro a cinque chilometri da Pozzuoli.

L’evento segue un’altra scossa di uguale intensità avvenuta nel pomeriggio di ieri. Nella stessa area, nella tarda serata, si erano già verificati due terremoti di magnitudo 3.0, alle 23:45 e alle 23:46, con ipocentro a tre chilometri di profondità. Complessivamente, nella giornata di ieri, sono state registrate sette scosse superiori a magnitudo 2.0, la più forte delle quali alle 15:30, proprio di 3.9.

Paura ai Campi Flegrei, cittadini in strada

Le continue scosse tengono in allarme i residenti dei Campi Flegrei, una zona ad alta sismicità dove la terra trema quasi quotidianamente. Tuttavia, il terremoto di magnitudo 3.9 di ieri pomeriggio ha suscitato particolare preoccupazione, con molte persone che, impaurite dal forte boato e dal tremore prolungato, si sono riversate in strada.

L’evento ha riportato alla memoria il sisma del 20 maggio 2024, quando una scossa di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni, provocò danni e costrinse numerose famiglie ad abbandonare le proprie case. Anche la scossa di oggi rientra in uno sciame sismico: nel pomeriggio sono stati registrati eventi di magnitudo 2.3 e 2.7, mentre altre scosse si sono susseguite nella notte tra il 14 e il 15 febbraio.

Monitoraggi e misure precauzionali

Nonostante la paura, non risultano danni significativi alle infrastrutture. Il Comune di Napoli ha confermato che non ci sono state segnalazioni di criticità o richieste di intervento ai vigili del fuoco. Tuttavia, per motivi precauzionali, il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha disposto la chiusura delle scuole lunedì 17 febbraio per permettere ai tecnici comunali di effettuare sopralluoghi sugli edifici scolastici.

Dopo l’ultima scossa, il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha convocato un tavolo di monitoraggio. I Comuni di Pozzuoli e Bacoli hanno attivato i Centri Operativi Comunali per una prima valutazione dei danni. A Bacoli si segnala un’interruzione della rete idrica in località Scalandrone, su cui sono in corso interventi. Nei principali ospedali della zona, come il Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e il San Paolo di Napoli, il terremoto è stato nettamente avvertito dai pazienti, ma senza conseguenze per le strutture sanitarie.

Anche la viabilità è sotto controllo, specialmente in considerazione del maggiore afflusso di persone per la giornata festiva. La situazione resta sotto costante monitoraggio, mentre la popolazione continua a convivere con l’incertezza di nuove scosse.