Ultim’ora. Tragico incidente sulla SS268: muore un automobilista a Somma Vesuviana

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la strada statale 268 “del Vesuvio”, in direzione Cercola, all’altezza del km 9, nel territorio di Somma Vesuviana (NA). Nel sinistro, le cui cause sono ancora in fase di accertamento, sono rimasti coinvolti un mezzo pesante e un’autovettura.

Purtroppo, il conducente della vettura ha perso la vita.

Per consentire le operazioni di recupero dei veicoli e la pulizia della carreggiata – in particolare per la rimozione del gasolio disperso dal mezzo pesante – sarà necessario interdire temporaneamente la circolazione. Il traffico verrà deviato sul posto, come comunicato da Anas.