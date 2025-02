Acerra, la tragedia della piccola Giulia uccisa dal pitbull: il padre positivo ai cannabinoidi

Gli esami tossicologici effettuati sul padre della piccola Giulia, la bimba di nove mesi sbranata dal pitbull di famiglia nella notte tra sabato e domenica ad Acerra, avrebbero rilevato tracce di cannabinoidi nel suo organismo.

Dubbi sulle circostanze della tragedia

L’analisi non permette di determinare con precisione il momento esatto dell’assunzione della sostanza, motivo per cui saranno necessari ulteriori accertamenti. Ciò che è certo, al momento, è che il 25enne è indagato per omicidio colposo dalla Procura di Nola. Le accuse riguardano in particolare la mancata custodia e vigilanza del cane.

Le autorità stanno esaminando le immagini delle telecamere della zona per chiarire se Vincenzo Loffredo, il padre della bambina, si sia allontanato da casa per procurarsi l’hashish e per ricostruire con esattezza quanto accaduto.

Versioni contrastanti e ricostruzione dei fatti

Inizialmente, l’uomo avrebbe dichiarato di essere profondamente addormentato e di non essersi accorto dell’aggressione. Tuttavia, la sua versione è stata modificata nel corso delle indagini, poiché appare improbabile che un attacco così violento, con ringhi e abbai del cane e il pianto disperato della bambina, sia passato inosservato.

L’avvocato Luigi Montano, difensore del padre di Giulia, ha confermato la positività all’hashish del suo assistito. L’uomo, il giorno della tragedia, era andato a lavorare nel bar dove è impiegato come barista, terminando il turno alle 4 del mattino e rientrando a casa nel pomeriggio.