Anziano allettato costretto a recarsi in posta in ambulanza per ritirare il sussidio

A Casola di Napoli, un 82enne disabile, è stato trasportato in ambulanza all’ufficio postale per ritirare l’indennità del Reddito di Inclusione. Nonostante la figlia fosse già delegata per la riscossione, la burocrazia ha imposto la sua presenza fisica.

Kun, nato in Polonia ma di origini ucraine, si è trasferito in Italia per ricongiungersi alla figlia dopo essere rimasto vedovo. Sebbene gli siano stati riconosciuti i benefici della legge 104 e l’indennità di accompagnamento, la semplice delega non è bastata per il ritiro del sussidio.

Poste Italiane ha precisato che gli operatori hanno agito nel rispetto delle normative, specificando che, in questi casi, è necessaria la nomina di un procuratore o di un amministratore di sostegno.