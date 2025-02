Esenzione dal Ticket Sanitario: ecco a chi spetta

L’esenzione dal ticket sanitario per gli over 65 non è automatica e dipende dal rispetto di precisi limiti reddituali. La mancata autocertificazione dei requisiti può escludere molti aventi diritto, aggravando la situazione economica di pensionati e famiglie con redditi bassi.

Oltre al requisito anagrafico di aver compiuto i 65 anni, è necessario che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi i 36.151,98 euro annui per poter usufruire dell’esenzione. Tuttavia, anche chi soddisfa entrambi i requisiti potrebbe non ricevere il beneficio automaticamente.

Questo accade a causa di problematiche legate all’aggiornamento delle banche dati: l’Agenzia delle Entrate non è obbligata a trasmettere le informazioni reddituali agli enti preposti, lasciando alcune persone teoricamente aventi diritto senza esenzione. In questi casi, la soluzione è l’autocertificazione, che consente di richiedere il beneficio, anche se non riconosciuto automaticamente dall’ASL.

L’esenzione dal ticket rappresenta un supporto fondamentale per gli over 65, la maggior parte dei quali sono pensionati con redditi molto inferiori a quelli percepiti durante il periodo lavorativo. La sua mancanza può pesare non solo sugli individui, ma anche sulle loro famiglie.

Per evitare di perdere il diritto all’esenzione, è possibile comunicare i propri dati anagrafici e reddituali entro il 31 marzo di ogni anno, nel caso in cui non venga riconosciuta automaticamente. Chi ha già un attestato di esenzione con i codici E01, E03 o E04 rilasciato dal 2014 in poi non deve ripetere la richiesta, poiché l’esenzione è valida a tempo indeterminato, salvo modifiche del reddito. In caso di variazione del reddito, l’esenzione decade e, per riottenerla, è necessario autocertificare la variazione.

Per non perdere il beneficio, è consigliabile controllare periodicamente la propria situazione accedendo al portale della Regione di appartenenza tramite SPID, CIE o CNS. Attraverso il portale, è anche possibile autocertificare il diritto all’esenzione e comunicare eventuali modifiche del reddito. In alternativa, è possibile recarsi agli sportelli della ASL per certificare la situazione reddituale.

L’esenzione dal ticket sanitario è prevista per diverse categorie, ognuna identificata da un codice specifico, tra cui:

E01 : per persone con età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, con reddito complessivo familiare non superiore a 36.151,98 euro.

: per persone con età inferiore a 6 anni o superiore a 65 anni, con reddito complessivo familiare non superiore a 36.151,98 euro. E02 : per disoccupati e familiari a carico con reddito familiare non superiore a 8.263,31 euro (aumentato con coniuge e figli a carico).

: per disoccupati e familiari a carico con reddito familiare non superiore a 8.263,31 euro (aumentato con coniuge e figli a carico). E03 : per titolari di pensione sociale.

: per titolari di pensione sociale. E04: per titolari di pensioni integrate al minimo, con reddito familiare nei limiti previsti per E02.

Inoltre, rientrano nelle categorie di esenzione invalidi di guerra, invalidi civili, ciechi, sordomuti, vittime di terrorismo, malattie croniche o rare e altre situazioni particolari.

L’esenzione dal ticket sanitario è uno strumento di tutela sociale fondamentale, ma il mancato aggiornamento delle banche dati e l’assenza di automatismi rischiano di privare molti aventi diritto di questo beneficio. Pertanto, è essenziale che gli interessati monitorino la propria posizione e, se necessario, provvedano a autocertificare il possesso dei requisiti per ottenere l’esenzione.