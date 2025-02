La “banda del flex” colpisce ancora: furto in un negozio di telefonia a Pagani

La cosiddetta “banda del flex” è tornata in azione nell’Agro Nocerino. Questa volta il bersaglio è stato un negozio di telefonia nel centro di Pagani, dove i ladri hanno utilizzato il solito metodo: hanno tagliato la saracinesca con una smerigliatrice per accedere rapidamente all’interno e razziare contanti e merce pronta per la vendita.

Il bottino è ingente, anche se il valore esatto dei danni è ancora in fase di stima. I malviventi hanno portato via numerosi smartphone e altri dispositivi tecnologici di valore. La scoperta è stata fatta dai titolari all’apertura dell’attività, che hanno immediatamente allertato le forze dell’ordine.

Sul caso stanno indagando i Carabinieri del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore, che stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza nella speranza di raccogliere elementi utili all’identificazione dei responsabili.

Non è escluso che si tratti della stessa banda già responsabile di altri colpi nella zona. L’ultimo furto accertato risale a circa un mese fa, quando tra Scafati e San Marzano i ladri presero di mira un negozio di articoli per la casa, portando via circa 500 euro. Due tentativi di furto a San Valentino Torio e Angri erano invece falliti grazie ai sistemi di allarme. In passato, la stessa tecnica era stata utilizzata per colpi riusciti e tentati in diversi esercizi commerciali, con particolare interesse per le rivendite di tabacchi.