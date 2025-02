La Madonna di Lourdes arriva in elicottero a Salerno: commozione e preghiera

Un evento insolito ha caratterizzato il pomeriggio a Salerno: la statua itinerante della Madonna di Lourdes, molto venerata in città e in provincia, è giunta in elicottero a Piazza della Libertà.

Dopo l'atterraggio, il bianco simulacro è stato accolto dall'arcivescovo Andrea Bellandi e da centinaia di fedeli, che l'hanno accompagnato in processione lungo le vie del centro storico, illuminate dalle fiaccole, fino alla chiesa di San Lorenzo Martire, cuore della comunità di Canalone guidata da don Luigi Aversa.

«Dopo la presenza a Roma, per l’inizio del Giubileo, della statua della Madonna della Speranza di Battipaglia – spiega monsignor Bellandi – l’arrivo della Madonna di Lourdes è un’ulteriore occasione per affidarci alla protezione di Maria in questo tempo giubilare. Lei, donna tutta pura, è modello di speranza e ci invita a volgere lo sguardo a Gesù».

L’iniziativa, resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Salerno e della società di trasporto “Alidaunia”, è stata curata dalla Pia Unione “Amasi” (Associazione Mariana Assistenza Sollievo Infermi), fondata nel 1979 da Alfonso Accardi e altri diciotto cofondatori. Il sodalizio si dedica alla diffusione del culto mariano e all’assistenza