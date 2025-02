Nocera. Sequestro da 10 milioni di euro ad un imprenditore

Questa mattina, i finanzieri del Comando Provinciale di Salerno hanno eseguito un decreto di sequestro emesso dal Tribunale locale – Sezione Misure di Prevenzione – su proposta della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Salerno.

L’operazione ha colpito i beni di G.C., figlio di G.C., imprenditore nocerino assassinato in un agguato camorristico negli anni ’90. Il provvedimento ha riguardato partecipazioni societarie e complessi aziendali delle società CIEFFE Lavori S.r.l. e CIEFFE Costruzioni S.r.l., per un valore complessivo di circa 10 milioni di euro.

Le accuse

Citarella è ritenuto responsabile di numerosi reati, tra cui:

Intestazione fittizia di beni

Turbata libertà degli incanti

Corruzione

Reati fiscali

Concorso in un tentato omicidio di stampo camorristico, insieme a Carmine Alfieri e Pasquale Galasso, esponenti di spicco della criminalità organizzata.

Il controllo occulto sulle società

Sebbene C. non risultasse formalmente tra i titolari delle aziende né ricoprisse cariche ufficiali, le indagini hanno dimostrato come esercitasse un controllo effettivo sulle due società attraverso operazioni societarie straordinarie, come scissioni e trasferimenti di azienda.

Le imprese coinvolte, ufficialmente rappresentate da F.C., operano a livello nazionale nel settore delle infrastrutture stradali. Tra il 2021 e il 2024 si sono aggiudicate appalti pubblici per oltre 450 milioni di euro, relativi a opere in fase di esecuzione o da realizzare in Sardegna, Toscana, Lazio e Campania.

Gli accertamenti finanziari hanno inoltre evidenziato che le risorse economiche iniziali delle due aziende derivavano da operazioni riconducibili proprio a Giovanni Citarella, nonostante la sua assenza formale nella compagine societaria.