Poste Italiane assume: candidature entro il 23 febbraio

Poste Italiane ha avviato una nuova campagna di assunzioni per operatori di sportello appartenenti alle categorie protette, come previsto dall’articolo 1 della Legge 68/99. Questa iniziativa rappresenta un’importante opportunità per entrare a far parte di una delle aziende più solide e diffuse sul territorio nazionale.

Posizione e requisiti

L’operatore di sportello si occuperà della promozione e vendita di prodotti e servizi, della gestione amministrativa e dell’assistenza alla clientela. Per candidarsi è necessario:

Essere iscritti al collocamento mirato (categorie protette, invalidità superiore al 45% o al 33% per invalidità INAIL).

Possedere un diploma di scuola superiore (la laurea è un titolo preferenziale).

Avere il patentino di bilinguismo per la provincia di Bolzano.

Sedi di lavoro e contratto

Le posizioni aperte riguardano numerose province in tutta Italia.

Sicilia : Caltanissetta, Enna, Palermo, Agrigento, Messina.

: Caltanissetta, Enna, Palermo, Agrigento, Messina. Calabria : Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria.

: Catanzaro, Vibo Valentia, Reggio Calabria. Basilicata : Matera, Potenza.

: Matera, Potenza. Puglia : Foggia.

: Foggia. Campania : Caserta, Napoli, Benevento, Salerno.

: Caserta, Napoli, Benevento, Salerno. Molise : Isernia, Campobasso.

: Isernia, Campobasso. Abruzzo : L’Aquila.

: L’Aquila. Lazio : Roma, Chieti, Latina, Frosinone.

: Roma, Chieti, Latina, Frosinone. Marche : Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino, Fermo.

: Ancona, Macerata, Pesaro-Urbino, Fermo. Toscana : Grosseto, Firenze, Pistoia, Prato, Lucca, Arezzo, Siena, Massa Carrara.

: Grosseto, Firenze, Pistoia, Prato, Lucca, Arezzo, Siena, Massa Carrara. Emilia Romagna : Forlì Cesena, Ferrara, Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Ravenna, Reggio Emilia.

: Forlì Cesena, Ferrara, Bologna, Piacenza, Parma, Modena, Ravenna, Reggio Emilia. Liguria : Genova, La Spezia, Imperia, Savona.

: Genova, La Spezia, Imperia, Savona. Friuli Venezia Giulia : Trieste, Udine.

: Trieste, Udine. Veneto : Padova, Verona, Vicenza, Rovigo.

: Padova, Verona, Vicenza, Rovigo. Trentino Alto Adige : Bolzano, Trento.

: Bolzano, Trento. Lombardia : Novara, Monza Brianza, Pavia, Mantova, Cremona, Sondrio, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Varese, Milano.

: Novara, Monza Brianza, Pavia, Mantova, Cremona, Sondrio, Bergamo, Brescia, Como, Lecco, Lodi, Varese, Milano. Piemonte: Torino, Vercelli, Verbano Cusio Ossola, Aosta, Asti, Cuneo.

Le assunzioni prevedono un contratto a tempo determinato, con possibilità di stabilizzazione.

Come candidarsi

Le candidature devono essere inviate entro il 23 febbraio 2025 attraverso il sito ufficiale di Poste Italiane, selezionando l’offerta “Operatori di sportello Categorie protette Art. 1 Legge 68/99” e compilando il form online.

Un’occasione da non perdere per chi è alla ricerca di un impiego in un’azienda solida e in crescita!