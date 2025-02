Rapina lampo in sala scommesse nel napoletano, arrestati quattro giovani

Pochi minuti dopo le 15:00, il telefono della caserma dei Carabinieri di Acerra ha squillato con una chiamata d’emergenza. Un uomo, visibilmente agitato, ha denunciato che due individui, vestiti di nero, erano entrati in una sala scommesse in via Vittorio Veneto e avevano puntato una pistola alla testa, costringendo i clienti a fuggire o a rifugiarsi nelle toilette.

Le telecamere comunali, collegate in diretta ai PC dei Carabinieri, hanno monitorato l’intero episodio, permettendo un coordinamento immediato delle pattuglie. I due rapinatori, in tuta nera con cappucci e sneakers, sono fuggiti a bordo di una Jeep bianca; una seconda videocamera ha catturato la targa, facilitando le ricerche.

L’inseguimento, degno di un film d’azione, ha portato all’arresto dei sospettati in via Deledda, nel rione “Congo”. I quattro giovani, con età comprese tra 15 e 19 anni, sono stati intercettati: in tasca avevano 500 euro ciascuno, e in uno dei casi è stata trovata una pistola a salve priva del tappo rosso. Secondo le ricostruzioni, due di loro hanno usato l’arma per intimorire i presenti, rompendo il vetro del bancone e prelevando migliaia di euro. I detenuti ora risponderanno di concorso in rapina aggravata.