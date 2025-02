Ryanair: novità su bagagli, check-in e tempistiche di arrivo. Ecco cosa cambia da maggio

A partire dal prossimo maggio 2025, Ryanair introdurrà importanti modifiche per i suoi passeggeri, riguardanti principalmente il trasporto dei bagagli a mano, il check-in e le tempistiche di arrivo in aeroporto.

Per quanto riguarda il bagaglio a mano, continuerà ad essere gratuito un piccolo articolo, come una borsa o una borsa per laptop, che dovrà rispettare le dimensioni massime di 40 cm x 20 cm x 25 cm e dovrà essere sistemato sotto il sedile di fronte. Qualora le dimensioni vengano superate, sarà richiesto il pagamento di un supplemento al gate.

Chi avrà la necessità di portare un secondo bagaglio a mano potrà acquistare l’opzione “priority boarding”, che consentirà di imbarcare una seconda borsa, con dimensioni massime di 55 cm x 40 cm x 20 cm, da riporre nella cappelliera. I bagagli più ingombranti dovranno, invece, essere sistemati in stiva, a pagamento.

Un’altra importante novità riguarda le carte d’imbarco: dal maggio 2025 saranno accettate solo in formato digitale. I passeggeri dovranno effettuare il check-in tramite l’app di Ryanair e scaricare la carta d’imbarco sul proprio dispositivo mobile. Sebbene i biglietti stampati a casa siano ancora validi, non sarà più possibile stampare la carta d’imbarco ai banchi del check-in. In caso di mancata carta d’imbarco, i passeggeri dovranno pagare un supplemento di circa 60 euro.

Infine, le tempistiche di arrivo in aeroporto subiscono un cambiamento. Ryanair consiglia ai passeggeri di presentarsi al gate di imbarco almeno 40 minuti prima della partenza, in quanto ritardi potrebbero comportare una penale per la perdita del volo, oltre ai costi aggiuntivi per la riprenotazione.