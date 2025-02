Truffe su WhatsApp: messaggi “amichevoli” da numeri stranieri e come difendersi

Negli ultimi giorni si è diffusa una nuova tipologia di truffa su WhatsApp, basata su messaggi apparentemente amichevoli provenienti da numeri esteri, con prefissi come +62 (Indonesia), +370 (Lituania), +223 (Mali), +84 (Vietnam) e +60 (Malesia). I truffatori utilizzano un tono confidenziale, ad esempio iniziando i messaggi con “Ciao, spero di non disturbarti! Avrei bisogno del tuo aiuto per…”, per instaurare un rapporto di fiducia con la vittima.

L’obiettivo è quello di indurre l’utente a fornire dati personali o informazioni di pagamento, attraverso proposte allettanti che possono riguardare opportunità lavorative, investimenti vantaggiosi o addirittura richieste di aiuto in situazioni di emergenza, come una ricarica urgente per problemi di credito. La truffa sfrutta la possibilità di ricevere messaggi da numeri non salvati in rubrica, elemento che spesso porta a non sospettare nulla.

Per proteggersi, è fondamentale non rispondere a tali messaggi e bloccare immediatamente il numero sospetto. WhatsApp consente di segnalare i numeri: aprite la conversazione “incriminata”, toccate l’opzione “Blocca” e, successivamente, selezionate “Blocca e segnala”, indicando il motivo del blocco.

Rimanere vigili e segnalare questi tentativi è essenziale per difendersi e contribuire a limitare il fenomeno delle truffe online.