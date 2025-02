Ultim’ora. Nocera Inferiore: trovato il corpo senza vita di un uomo in Via Vasca

Macabra scoperta questa mattina in una zona rurale di Nocera Inferiore, in via Vasca. Il corpo di un uomo è stato rinvenuto all’interno di un controfosso dell’Alveo Comune Nocerino. Come riportato da La Città, sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i Carabinieri, che hanno avviato le prime verifiche per accertare la dinamica dell’accaduto.

Il ritrovamento

Il cadavere è stato scoperto in un’area poco frequentata, circondata da terreni agricoli e corsi d’acqua. Il canale dell’Alveo Comune Nocerino, che attraversa la zona, è diventato il luogo di un tragico ritrovamento. Al momento non sono state diffuse informazioni sull’identità della vittima né sulle possibili cause del decesso.

L’intervento dei soccorsi e delle autorità

All’arrivo, i sanitari del 118 non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo. Nel frattempo, i Carabinieri hanno delimitato l’area ed eseguito i primi rilievi per raccogliere elementi utili all’indagine.