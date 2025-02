Verso Roccaraso con false generalità e senza patente: arrestato dalla Guardia di Finanza

I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Isernia hanno arrestato in flagranza di reato un uomo per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, prevista dall’articolo 75 del Codice Antimafia, e per false attestazioni sulla propria identità a un pubblico ufficiale, reato previsto dall’articolo 495 del Codice Penale.

L’episodio è avvenuto lungo la S.S. 85, nel territorio di Colli a Volturno, durante un controllo economico del territorio nell’ambito del servizio di pubblica utilità “117”. Un’auto di piccola cilindrata è stata fermata da una pattuglia del Gruppo di Isernia, e il conducente ha dichiarato di provenire dalla provincia di Napoli e di essere diretto a Roccaraso. Alla richiesta di esibire la patente, ha affermato di averla dimenticata a casa, fornendo delle generalità che si sono rivelate false.

Gli accertamenti immediati nelle banche dati della Guardia di Finanza, insieme al comportamento nervoso del soggetto, hanno permesso di scoprire la sua reale identità e di appurare che non aveva rispettato la misura di prevenzione, che gli imponeva il soggiorno obbligato a Torre Annunziata per due anni. Inoltre, è stato accertato che l’uomo non era in possesso della patente, poiché gli era stata revocata. Su disposizione della Procura della Repubblica di Isernia, il soggetto è stato arrestato e condotto presso la Casa Circondariale di Isernia.