Cava de’ Tirreni. Arriva l’iniziativa “Il Libro Sospeso”

Sarà presentata oggi, mercoledì 19 febbraio, nella sala Consiliare del Comune di Cava de’ Tirreni, l’iniziativa “Il Libro Sospeso”, organizzata da Rotary Club di Cava de’ Tirreni, Lions International di Cava de’Tirreni- Vietri e l’Inner Wheel di Cava de’Tirreni con il patrocinio dell’ Amministrazione Servalli, che prevede la donazione di 200 libri alle biblioteche degli Istituti Comprensivi Cavesi destinati principalmente agli alunni delle classi seconde primarie e terze secondarie.

“Una importante iniziativa educativa e sociale – afferma l’Assessore all’ Istruzione Lorena Iuliano –come tutte quelle organizzate da Rotary, Lions e Inner Wheel, che danno sempre un grande contributo alla crescita culturale della nostra città. È sempre un arricchimento per tutti, non solo per gli studenti, avere la possibilità di incontrare gli autori di libri che ci raccontano anche il loro vissuto”.

I libri scelti sono “Mare di Zucchero” di Mario Desiati, “Voglio i miei Mostri” di Stefano Bordiglioni e Niccolò e “I folletti dispettosi” di Stefano Bordiglioni.

Dopo la lettura di alcuni passi del testo Mare di Zucchero ci sarà l’incontro con l’autore Mario Desiati, scrittore, poeta e giornalista, originario di Martina Franca, che vive da tempo a Roma. L’autore è stato caporedattore della rivista “Nuovi Argomenti”, redattore junior per Mondadori e direttore editoriale di “Fandango Libri”. Ha pubblicato poesie, saggi, antologie e romanzi e collabora con alcune testate giornalistiche come Repubblica e Unità e le sue opere sono tradotte in tutto il mondo.