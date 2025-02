Eroico intervento della Polizia Municipale di Castellammare: il Sindaco Vicinanza ringrazia gli agenti

Il sindaco ha sottolineato come la prontezza e la professionalità degli agenti abbiano evitato che una violenta discussione degenerasse in un episodio drammatico.

Il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza, ha espresso il proprio sentito ringraziamento agli agenti della Polizia Municipale Gennaro Folius e Salvatore Di Somma per il loro intervento tempestivo e determinante lo scorso 14 febbraio. In un incontro a Palazzo Farnese, il sindaco ha sottolineato come la prontezza e la professionalità degli agenti abbiano evitato che una violenta discussione degenerasse in un episodio drammatico. “Il vostro intervento è stato cruciale per scongiurare un possibile atto di violenza dalle conseguenze irreparabili. La vostra dedizione è un esempio per tutta la comunità”, ha dichiarato Vicinanza.

Durante l’incontro, al quale erano presenti anche il vicesindaco Giuseppe Di Capua, l’assessore Beniamino Di Martino e il comandante della Polizia Municipale, Antonio Vecchione, è stato apprezzato il coraggio degli agenti, che hanno affrontato una situazione pericolosa con grande professionalità, come riporta Torresette. L’incidente in Piazza Principe Umberto aveva visto due uomini coinvolti in una lite accesa, culminata con l’estrazione di un coltello con una lama di 12 cm. Grazie all’intervento immediato dei poliziotti, l’aggressore è stato disarmato e si sono evitate gravi conseguenze.