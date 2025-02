Il MaxiMall “Pompeii” di Torre Annunziata: la storia di un nome conteso

Un misterioso cartello apparso all’ingresso del centro commerciale MaxiMall Pompeii ha scatenato l’ironia e la curiosità tra i cittadini di Torre Annunziata. Sebbene il centro commerciale si trovi a Torre Annunziata, il cartello recita: “Centro commerciale MaxiMall… è a Torre Annunziata!”, suscitando un’ondata di commenti da parte dei residenti, che rivendicano con orgoglio la “paternità” del centro commerciale.

La diatriba tra Pompei e Torre Annunziata, che affonda le sue radici nelle differenze storiche e culturali tra le due città, è tornata alla ribalta. MaxiMall Pompei, noto per essere un punto di riferimento per lo shopping, è stato oggetto di una piccola ma ironica protesta da parte di un cittadino che ha deciso di ricordare a tutti che il centro si trova in realtà a Torre Annunziata.

Una trovata pubblicitaria, un atto di protesta o un semplice scherzo? In ogni caso, il cartello ha messo in luce una verità spesso ignorata: l’identità di un luogo non è definita solo dal suo nome, ma dal cuore delle persone che lo abitano. E, per qualche giorno, Torre Annunziata ha finalmente visto riconoscere il suo posto sulla mappa commerciale del vesuviano.