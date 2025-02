Jimmy Sax in concerto a Pompei il 17 luglio

Giovedì 17 luglio 2025, l’Anfiteatro degli Scavi di Pompei ospiterà il concerto di Jimmy Sax, che si esibirà insieme alla Symphonic Dance Orchestra, diretta dal maestro Vincenzo Sorrentino.

L’evento, prodotto da Wonder Manage, fa parte della rassegna musicale “Beats Of Pompeii”, che nelle prossime settimane annuncerà nuovi appuntamenti con artisti di fama internazionale.

Durante la serata, Jimmy Sax proporrà al pubblico le sue hit di successo, tra cui “No Man No Cry” (certificato Platino in Italia) e “Time” (certificato Oro), oltre ai brani del suo ultimo album “Million Miles”. Questo concerto segna l’inizio di un tour estivo che lo porterà ad esibirsi in alcune delle location storiche più suggestive d’Italia.

Artista carismatico e virtuoso del sassofono, Jimmy Sax ha conquistato il pubblico internazionale esibendosi in prestigiose località come St. Tropez, Cannes, St. Barth, Dubai, Parigi, Monaco, Taormina e Capri. Dal 2022 al 2024, ha registrato oltre 200mila spettatori nel suo tour europeo, con performance memorabili come l’esibizione davanti a Papa Francesco allo Stadio Vélodrome di Marsiglia e il sold out al Palazzo dello Sport di Roma, con 6mila spettatori.

Reduce dal successo del Million Miles Summer Tour 2024, che ha toccato le principali mete turistiche del Sud Europa e i teatri più prestigiosi della Francia – tra cui l’iconico Olympia di Parigi – Jimmy Sax ha concluso l’anno con un’anteprima mondiale a Londra. Nel 2025, oltre alla data di Pompei, debutterà a Vienna a settembre e tornerà nella capitale britannica il 19 ottobre.

Con oltre mezzo miliardo di stream, più di 1 milione di iscritti su YouTube e 450 milioni di visualizzazioni, Jimmy Sax è diventato un punto di riferimento nella scena musicale internazionale. Il suo brano di maggior successo, “No Man No Cry”, ha superato 200 milioni di visualizzazioni, mentre il singolo “Ibiza”, realizzato con il rapper francese JUL, ha ottenuto il disco di platino in Francia.

L’appuntamento del 17 luglio a Pompei si preannuncia imperdibile, un’occasione unica per vivere un’esperienza musicale immersa nella storia.