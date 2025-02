Montecorvino Rovella ospiterà il più grande planetario d’Europa: un nuovo polo per la ricerca astronomica

Un ambizioso progetto prende forma in Campania: a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, sorgerà il più grande planetario d’Europa.

Un ambizioso progetto prende forma in Campania: a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno, sorgerà il più grande planetario d’Europa. Questa struttura non sarà solo un punto di osservazione del cosmo, ma anche un centro di ricerca avanzato, offrendo opportunità di apprendimento per studenti e ricercatori dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.

Un’alleanza tra Università e Comune

Grazie a una convenzione tra l’Università Federico II e il Comune di Montecorvino Rovella, il planetario verrà trasformato in un hub scientifico di eccellenza, con finanziamenti destinati al completamento della struttura. Il rettore Matteo Lorito ha evidenziato l’importanza del progetto, che permetterà di sviluppare tirocini, attività didattiche e progetti di ricerca per gli studenti.

Un centro d’avanguardia per la scienza

Oltre a spettacoli astronomici, il planetario offrirà programmi formativi e di divulgazione, avvicinando le nuove generazioni alla ricerca spaziale. Il professor Giovanni Covone, responsabile del progetto, ha sottolineato il valore dell’iniziativa nel promuovere la crescita scientifica e l’innovazione nel settore.

Il sindaco Martino D’Onofrio ha espresso entusiasmo per il planetario, che si affiancherà all’Osservatorio Astronomico locale, consolidando Montecorvino Rovella come un punto di riferimento per la ricerca e l’istruzione astronomica.