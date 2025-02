Traffico di reperti archeologici: sequestrati oltre 800 manufatti in Campania, Puglia ed Emilia Romagna

Monete antiche in oro e bronzo, vasi della Magna Grecia e reperti romani: i Carabinieri del Reparto Operativo del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC), in collaborazione con il Nucleo Investigativo di Torre Annunziata, hanno smantellato un’organizzazione criminale dedita al traffico illecito di beni archeologici.

Lo scorso 13 febbraio, su disposizione della Procura della Repubblica di Torre Annunziata, sono state eseguite 19 perquisizioni in Campania, Puglia ed Emilia Romagna nei confronti di soggetti indagati per associazione per delinquere, ricettazione e furto di beni culturali.

Durante le operazioni sono stati sequestrati 819 reperti archeologici risalenti al periodo compreso tra il VII secolo a.C. e il V secolo d.C., tra cui 675 monete antiche in bronzo, argento e oro, oltre a 144 manufatti in bronzo, piombo e ceramica. Inoltre, sono stati rinvenuti 11 sofisticati metal detector e strumenti per il sondaggio del terreno.

L’indagine ha rivelato l’esistenza di una rete criminale strutturata, basata sulla collaborazione tra “tombaroli”, ricettatori di primo e secondo livello e il mercato illecito internazionale. L’operazione rappresenta un duro colpo al traffico illegale di reperti archeologici, a tutela del patrimonio culturale italiano.