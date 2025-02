Vico Equense lancia un progetto per ottimizzare la raccolta del vetro: un impegno per l’ambiente

Vico Equense avvia un nuovo progetto per migliorare la raccolta del vetro, con il supporto dell’assessore Francesco De Simone e del Consorzio Recupero Vetro (CoReVe). Il sindaco Giuseppe Aiello sottolinea l’importanza di un’azione mirata per proteggere l’ambiente e garantire un riciclo più efficace, ricordando che la corretta separazione dei materiali è fondamentale. “Per ottenere buoni risultati, è necessario conferire i rifiuti in modo corretto”, afferma Aiello.

Il progetto prevede la separazione del vetro da altri materiali, facendo attenzione a “falsi amici” come ceramica, cristallo e vetro borosilicato. Il conferimento deve avvenire tra le 20:00 e la mezzanotte nei giorni stabiliti: mercoledì e venerdì per le utenze non domestiche, venerdì per quelle domestiche.

Sono in distribuzione circa 7.000 brochure informative, anche nelle scuole, per sensibilizzare la cittadinanza, in particolare gli studenti, sull’importanza del rispetto dell’ambiente. Un piccolo errore nelle brochure non è stato corretto, ma trasformato in un’opportunità per ribadire che ogni risorsa, anche un refuso, può avere una “seconda vita”.

Il progetto include anche novità per le attività commerciali e le zone turistiche. Per i locali food, sono stati introdotti nuovi carrellati per una raccolta più efficiente, mentre nelle aree turistiche più frequentate, come Marina di Vico, Marina d’Aequa e Monte Faito, saranno installati cassonetti smart con apertura regolata da tessera.