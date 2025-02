Angri, inchiesta sulle irregolarità al cimitero: tutti prescritti gli imputati

Minacce e favori per ottenere lavori nel cimitero di Angri, a discapito di altre ditte: dopo anni di indagini e processi, il Tribunale di Nocera Inferiore ha dichiarato la prescrizione per tutti gli imputati.

L’inchiesta, avviata tra il 2011 e il 2012, ipotizzava reati come associazione a delinquere, illecita concorrenza e appropriazione indebita. La polizia giudiziaria aveva messo sotto osservazione alcuni dipendenti di una cooperativa e necrofori, accusati di episodi come l’appropriazione indebita di loculi e richieste di denaro ai familiari dei defunti. Tra le accuse vi era anche un presunto caso di concussione da parte dell’allora direttore del cimitero, che avrebbe cercato di imporre l’affidamento dei lavori a una ditta specifica, come riporta “Il Mattino“.

Le indagini erano scattate dopo la denuncia di una donna che, recandosi al cimitero, aveva scoperto che i resti di un suo caro erano scomparsi o distrutti per far posto a un altro defunto. Tuttavia, a distanza di oltre un decennio, il III Collegio del Tribunale ha sancito il non luogo a procedere per tutti gli imputati a causa della prescrizione dei reati.