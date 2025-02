Claudio Baglioni non si ferma: nuove date in Campania per il suo tour

Le canzoni, riproposte nella loro essenza più pura, tornano alla dimensione in cui sono nate per poi esplorare nuove sonorità e suggestioni.

Instancabile Claudio Baglioni, che continua ad arricchire il suo lungo tour con nuove date, molte delle quali in Campania. L’autore di Questo piccolo grande amore farà ritorno al Teatro San Carlo di Napoli il 10, 15 e 16 novembre. Successivamente, sarà al Teatro Carlo Gesualdo di Avellino l’11, 12 e 14 novembre e al Teatro Verdi di Salerno l’11 e 12 dicembre.

Si tratta dell’ultima tournée nei grandi teatri lirici italiani per il cantautore romano, che dal debutto – il 15 gennaio al Teatro dell’Opera di Roma – sta registrando un successo straordinario. I biglietti per i nuovi concerti di PIANO DI VOLO SOLOtris saranno disponibili a partire da domani, giovedì 20 febbraio, alle ore 10:00 su TicketOne.it e nei punti vendita abituali (per info: www.friendsandpartners.it).

PIANO DI VOLO è un concerto-racconto in cui Baglioni è l’unico protagonista sul palco, in una performance innovativa e in continua evoluzione. Un viaggio musicale e narrativo in cui interprete, compositore, musicista e intrattenitore si fondono tra suoni, parole e sperimentazione.

Le canzoni, riproposte nella loro essenza più pura, tornano alla dimensione in cui sono nate per poi esplorare nuove sonorità e suggestioni. Ogni brano diventa un percorso inedito, con Baglioni come pilota che guida il pubblico in un viaggio emozionante tra realtà e immaginazione. Il piano è il fulcro di questa esperienza artistica, declinato in tre modalità – un pianoforte classico gran coda, un pianoforte elettrico e uno avveniristico – per creare un universo sonoro tridimensionale fatto di emozione, sogno e magia.