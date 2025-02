Raccolta differenziata ad Angri: tra strafottenza e assenza di controlli, l’obiettivo resta lontano

Una soluzione possibile è il sistema porta a porta, adottato con successo in molte città, che si è rivelato il metodo migliore per la gestione efficiente della raccolta differenziata.

La raccolta differenziata ad Angri è ancora lontana dall’essere una pratica consolidata. Nonostante gli sforzi del Comune, molti cittadini, in particolare nella zona di via Badia, continuano a smaltire i rifiuti senza rispettare neanche le fasce orarie stabilite.

L’assenza di controlli mirati rende inefficace il sistema di raccolta tramite cassonetti stradali.

Questa volta, tuttavia, non si tratta di una carenza nell’organizzazione o di una responsabilità dell’assessore Mercurio, che ha attivato punti di raccolta per i vari tipi di rifiuti.

Il vero problema risiede nell’indisciplina di molti cittadini. È fondamentale, infatti, che tutti acquisiscano la mentalità della differenziazione dei rifiuti, che, al di là della questione economica, contribuisce al decoro pubblico e alla tutela dell’ambiente.

Cosa fare quindi?

Tuttavia, applicarlo su larga scala in una città come Angri non è una sfida facile.

Per questo motivo, il Comune ha scelto una via alternativa e risolutiva: l’eliminazione dei cassonetti stradali vicino alle abitazioni, per la raccolta del vetro, dei metalli e degli abiti usati che in città sono scomparsi, invogliando i cittadini a conferirere anche presso l’Azienda speciale “Angri Eco Servizi”.

Il triste fenomeno degli abbandoni dei rifiuti da parte di autori ignoti e il conseguente obbligo della non rimozione da parte degli operatori, comporta enormi sacrifici che fanno altri concittadini a fare la raccolta differenziata

Ma il vero nodo da sciogliere rimane la “mentalità della differenziazione”: se i cittadini non comprendono il valore di questa pratica, sarà difficile che il sistema possa realmente funzionare e portare ai risultati sperati, che questa sia veramente la volta buona.