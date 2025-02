Salerno, il 24 febbraio arriva la prima cena stellata alla pizzeria Don Antonio 1970

Un appuntamento imperdibile per gli amanti della gastronomia è alle porte: il 24 febbraio, la pizzeria Don Antonio 1970 di Salerno ospiterà la prima di una serie di cene stellate. Protagonisti della serata saranno il pizzaiolo Fabio Di Giovanni e la pastry chef Benedetta Somma, del ristorante stellato Il Papavero di Eboli. Un’occasione unica per sperimentare un connubio inedito tra arte della pizza e alta pasticceria, in un percorso che accompagnerà i commensali dall’antipasto al dolce.

Un menù che unisce tradizione e innovazione

L’evento promette un viaggio sensoriale tra sapori e consistenze, grazie alla sinergia tra Di Giovanni e Somma. Tra le proposte spicca un bao con pulled pork, crema di patate arrosto e peperone crusco, mentre una pizza contemporanea sorprenderà con un ragù di maialino, stracciata di bufala e chips viola. Il menù è pensato per valorizzare le eccellenze del territorio campano, creando un dialogo continuo tra la creatività del pizzaiolo e la raffinatezza della pastry chef.

Benedetta Somma, con il suo background da ingegnere chimico, porta nei suoi dessert una ricerca meticolosa sugli ingredienti e l’uso sapiente delle spezie, trasformando ogni dolce in una fusione tra tradizione e innovazione.

Il menù degustazione “ConFORME”: omaggio all’arte della pizza

Fabio Di Giovanni ha ideato il menù “ConFORME”, un tributo alla figura del pizzaiolo e alla sua evoluzione da semplice artigiano a protagonista dell’alta cucina. Le sue creazioni raccontano storie attraverso i sapori, fondendo radici culturali e sperimentazione. Ogni pizza diventa così un’esperienza che va oltre il gusto, celebrando la manualità e la passione dietro ogni impasto.

Il menù, in continua evoluzione, segue la stagionalità degli ingredienti per offrire sempre nuove emozioni. L’appuntamento del 24 febbraio si preannuncia un’occasione imperdibile per vivere una serata all’insegna del gusto, in un perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione.