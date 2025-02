Scafati, assolto il titolare di un bar accusato di trasmettere partite senza autorizzazione

Condannato in primo grado per aver trasmesso nel suo bar a Scafati partite del campionato italiano e delle competizioni europee, in particolare del Napoli, senza le dovute autorizzazioni della pay TV, A.A., 43 anni, è stato assolto in appello. Dopo aver rifiutato di pagare una sanzione di 14mila euro e affrontato un processo per frode, la Corte d’Appello del Tribunale di Salerno ha accolto la tesi difensiva dell’avvocato Roberto Acanfora, stabilendo che «il fatto non sussiste» e annullando la condanna a sei mesi e 5mila euro di ammenda, come riporta “La Città“.

L’indagine era scattata sette anni fa, quando la Guardia di Finanza aveva scoperto la trasmissione della partita Cagliari-Napoli nel bar di Scafati, privo delle autorizzazioni necessarie. I militari, insospettiti dall’elevato numero di clienti presenti, avevano interrotto la visione e denunciato il titolare. Tuttavia, la difesa ha dimostrato che la folla non era legata esclusivamente all’evento sportivo e che non vi era stato alcun guadagno extra dalla trasmissione della partita, equiparabile a una visione in ambito domestico.