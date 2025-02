Acerra, bimba uccisa dal pitbull: la casa ripulita prima dei rilievi della Scientifica

Nel giorno dei funerali della piccola Giulia Loffredo, la bimba di nove mesi sbranata e uccisa dal cane di famiglia ad Acerra, restano ancora molti interrogativi sulle circostanze della tragedia. Emergono nuovi dettagli che rendono la vicenda ancora più complessa: secondo il legale della famiglia, Luigi Montano, l’appartamento dove si è consumato il dramma sarebbe stato ripulito prima dell’arrivo della polizia scientifica.

L’appartamento ripulito prima del sopralluogo

Uno degli elementi più controversi riguarda la possibile rimozione delle tracce di sangue dal pavimento della camera da letto prima che gli investigatori potessero effettuare i rilievi. Durante un secondo sopralluogo avvenuto ieri, infatti, non sarebbero state trovate macchie ematiche, sollevando dubbi sulla gestione della scena dell’incidente.

L’avvocato Montano ha riferito che il primo esame della Scientifica è stato condotto subito dopo il decesso della bambina, avvenuto presso la clinica Villa dei Fiori di Acerra, dove era stata trasportata dal padre. Tuttavia, quando gli agenti sono tornati per un secondo accertamento, il sangue segnalato inizialmente dal padre della bambina, Vincenzo Loffredo—attualmente indagato a piede libero per omicidio colposo—sembrava scomparso.

Chi ha ripulito la casa?

L’appartamento, posto sotto sequestro da domenica, è stato trovato in condizioni diverse rispetto al primo sopralluogo. “Non so chi possa averlo fatto – ha dichiarato l’avvocato Montano – Il mio assistito era in commissariato per l’interrogatorio e vi è rimasto fino alle sette del mattino. In casa, invece, sono entrati la madre della bambina e altri familiari. Dopo il primo sopralluogo, la madre di Giulia era svenuta per la vista del sangue. I familiari hanno riferito al mio assistito che, al momento del loro ingresso, non c’erano sigilli.”

Il dettaglio della possibile alterazione della scena dell’incidente aggiunge nuovi interrogativi all’indagine in corso. Gli inquirenti dovranno ora chiarire chi abbia ripulito l’abitazione e se ciò possa aver compromesso il lavoro degli investigatori.