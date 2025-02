Agenzia delle Entrate: quando puoi contestare le cartelle esattoriali inviate tramite PEC

La validità della notifica di una cartella esattoriale inviata tramite PEC può essere messa in discussione in casi particolari.

La validità della notifica di una cartella esattoriale inviata tramite PEC può essere messa in discussione in casi particolari. Cosa accade quando la casella PEC del destinatario è piena o quando l’indirizzo è inattivo? La Cassazione ha recentemente chiarito la questione con una nuova ordinanza.

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha la possibilità di inviare le sue notifiche, almeno per i soggetti obbligati a possedere un indirizzo PEC, in modalità telematica. Tuttavia, può capitare che un contribuente non si accorga che la sua casella è piena, impedendo la ricezione dell’atto.

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 3703 del 13 febbraio 2025, ha stabilito un importante principio sulla notifica delle cartelle via PEC: se la casella PEC del destinatario è piena, la notifica deve essere ripetuta solo una volta, a distanza di almeno sette giorni. In caso di indirizzo PEC inattivo o non valido, invece, non è necessario un secondo tentativo.

Questa decisione semplifica il processo e riduce il rischio di impugnazioni infondate dovute a problemi tecnici, come caselle PEC non operative.

Inoltre, la Cassazione aveva già intervenuto su altre questioni relative alle notifiche digitali. Con l’ordinanza n. 30922 del 3 dicembre 2024, ha ribadito che una cartella notificata via PEC in formato “.pdf” è valida anche senza firma digitale, contrariamente a quanto avveniva in passato con il formato “.p7m” (con firma digitale).

Punti principali della sentenza:

Validità del formato “.pdf” : il formato “.pdf” è legittimo per le cartelle esattoriali via PEC. Non è necessario il formato “.p7m”, che contiene la firma digitale.

: il formato “.pdf” è legittimo per le cartelle esattoriali via PEC. Non è necessario il formato “.p7m”, che contiene la firma digitale. Nessun obbligo di firma digitale : la cartella esattoriale è valida anche senza firma digitale, a patto che la sua provenienza dall’Agenzia delle Entrate sia chiara.

: la cartella esattoriale è valida anche senza firma digitale, a patto che la sua provenienza dall’Agenzia delle Entrate sia chiara. Equivalenza tra formati : i formati “.pdf” e “.p7m” sono considerati equivalenti dalla normativa italiana ed europea.

: i formati “.pdf” e “.p7m” sono considerati equivalenti dalla normativa italiana ed europea. Contenzioso: se il contribuente riceve una cartella in formato “.pdf”, non può contestarne la validità solo per l’assenza della firma digitale, a meno che non ci siano dubbi concreti sull’autenticità del documento.

Questa evoluzione giuridica semplifica e rende più efficiente il sistema di notifiche digitali, garantendo maggiore trasparenza e certezza per tutte le parti coinvolte.