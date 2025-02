Gragnano, gomme abbandonate sulle strade: disagi e proteste dei cittadini

A Gragnano si ripete un problema che sta creando non pochi disagi alla viabilità cittadina: un individuo, presumibilmente sempre lo stesso, abbandona pneumatici lungo le strade, impedendo il passaggio ai mezzi. L’ultimo episodio è stato segnalato dai residenti nella strada che da via S.S. per Agerola scende a via Mulino delle Capre, causando difficoltà alla circolazione e suscitando l’indignazione della comunità.

Un cittadino, attraverso un post sui social, ha espresso il suo sdegno per la situazione: “Grazie a quel grande ….. che ha lasciato questo skifo nella strada che da via S.S. per Agerola scende a via Mulino delle Capre, impedendo il passaggio con la macchina!!¡ Nello D’Auria possiamo provvedere gentilmente a rimuovere?”

L’appello è rivolto all’amministrazione comunale affinché intervenga prontamente per rimuovere l’ostacolo e individuare il responsabile di questi atti di inciviltà. I cittadini chiedono maggiori controlli per prevenire il ripetersi di episodi simili e garantire la sicurezza stradale.