Inizio dei lavori con la Talpa Meccanica “Partenope” per l’Alta Velocità Salerno-Reggio Calabria

Con l’avvio della più grande talpa meccanica mai utilizzata da Webuild in Europa, è stato dato oggi il via allo scavo della Galleria Saginara, situata nel Lotto 1A Battipaglia-Romagnano, nell’ambito del progetto per l’alta velocità ferroviaria Salerno-Reggio Calabria. La macchina, denominata “Partenope”, è una TBM di 130 metri di lunghezza e 4.000 tonnellate di peso, con una testa fresante da 13,46 metri di diametro. In grado di operare 24 ore su 24, scaverà il tunnel di 3 chilometri che collegherà Campagna e Contursi Terme.

All’evento, seguito a distanza dal ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, erano presenti Lucio Menta, Commissario Straordinario Linea AV/AC Salerno-Reggio Calabria, e Nicola Meistro, Responsabile Operation Rail Italia di Webuild. La “Partenope” rappresenta una delle quattro talpe che saranno utilizzate per scavare le 8 gallerie previste nel Lotto 1A, di cui tre delle più grandi in Europa. Inoltre, un’altra TBM di grandi dimensioni è in fase di trasporto e montaggio per il completamento delle opere.