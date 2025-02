Lele Mora e le dichiarazioni shock su Emanuela Orlandi: “È viva e si trova in Austria”

Lele Mora, l’ex agente dei vip da tempo lontano dai riflettori, è tornato a far parlare di sé con nuove dichiarazioni sul caso di Emanuela Orlandi. Durante un’intervista rilasciata a Le Iene, ha affermato che la ragazza, scomparsa nel 1983, sarebbe ancora viva e vivrebbe in Austria, nascosta in un convento di clausura. Mora sostiene inoltre che la Orlandi sia a conoscenza della sua vera identità e che a rivelargli queste informazioni sia stato Alì Agca, l’ex terrorista turco che sparò a Papa Giovanni Paolo II il 13 maggio 1981.

Il legame con Alì Agca e il segreto sull’attentato a Wojtyla

Mora ha raccontato di aver lavorato con Agca per un periodo, accompagnandolo nelle sue interviste televisive in giro per il mondo. “Mi ha raccontato tutto sul perché ha sparato a Wojtyla, ma non posso dirlo”, ha dichiarato l’ex manager senza però aggiungere ulteriori dettagli.

Il successore di Papa Francesco e altre rivelazioni sorprendenti

Oltre al caso Orlandi, Mora si è spinto in previsioni sul futuro della Chiesa, affermando che il Cardinale Pietro Parolin, attuale Segretario di Stato del Vaticano, diventerà Papa “tra un mese o massimo due”. Un’affermazione che arriva mentre Papa Francesco si trova ricoverato in gravi condizioni al Policlinico Gemelli di Roma.

Le dichiarazioni di Mora non si fermano qui: ha anche raccontato di essere “molto amico di Putin” e di aver pianificato un incontro televisivo tra Vladimir Putin, Volodymyr Zelensky e Giorgia Meloni prima a Domenica In e poi a Sanremo per annunciare la pace in Ucraina, progetto che sarebbe sfumato a causa del mancato via libera da parte di Donald Trump.

Infine, una rivelazione ancora più incredibile: secondo Mora, il Colonnello Gheddafi non sarebbe morto ma vivrebbe nascosto in Africa.