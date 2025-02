Sant’Antonio Abate, riparte la mensa scolastica dopo i controlli dell’Asl

Si chiude il caso degli insetti trovati in un primo piatto destinato ai bambini della scuola Mosè Mascolo a Sant’Antonio Abate. Dopo la sospensione del servizio per permettere le verifiche, l’Asl Napoli 3 Sud e i Carabinieri del Nas non hanno riscontrato problemi strutturali nel centro cottura dell’azienda appaltatrice.

La sindaca Ilaria Abagnale ha annunciato la ripresa del servizio mensa con un comunicato, ringraziando le autorità per l’intervento tempestivo:

“Da domani, il servizio mensa scolastica riprenderà regolarmente, ma con un’intensificazione immediata dei controlli da parte dell’Amministrazione e della Commissione Mensa.

Sappiamo quanto la segnalazione della presenza di piccoli insetti nei pasti serviti ai bambini abbia suscitato preoccupazione e indignazione nei genitori, e comprendiamo perfettamente la gravità della situazione. Per questo motivo, appena ricevuta la segnalazione da un’insegnante durante la distribuzione dei pasti, abbiamo immediatamente sospeso il servizio e richiesto l’intervento dell’ASL, dei Carabinieri del NAS e della UOS Veterinaria.

Le ispezioni approfondite hanno confermato che la problematica è derivata da una partita di broccoletti surgelati contaminati già all’origine, nelle confezioni sigillate. Gli organismi di controllo hanno escluso criticità nelle cucine e nelle procedure di preparazione. Infatti, come riportato nei verbali ufficiali: “Sia il personale ASL che i Carabinieri del NAS non hanno rilevato motivi ostativi al prosieguo dell’attività (come risulta dai verbali che restano agli atti dei rispettivi uffici). Si è prescritto però che, nel frattempo, la società utilizzerà materie prime di provenienza differente da quella dei prodotti utilizzati per la preparazione dei pasti del 19.02.2025.”

Certamente non basta sapere che la cucina sia in regola. Vogliamo anche noi più garanzie e più sicurezza. Per questo motivo, rafforzeremo i controlli durante la preparazione dei pasti e aumenteremo il coinvolgimento dei genitori nella Commissione Mensa, affinché possano partecipare ancora più attivamente al monitoraggio del servizio e riferire le loro osservazioni in modo diretto e trasparente.

Il tutto, restando a completa disposizione per accogliere anche in qualsiasi altro momento i genitori, ascoltare le loro preoccupazioni e confrontarci su ogni aspetto della refezione scolastica.

Nel frattempo, la ditta sarà sanzionata come previsto dalla legge, perché errori di questo tipo non sono tollerabili. Continueremo a seguire tutte le indicazioni dell’ASL, che ringraziamo nella persona della dott.ssa Scafato per il supporto immediato e la professionalità dimostrata.

Sappiamo che la fiducia si costruisce con i fatti, e vogliamo dimostrare con azioni concrete che la salute e la sicurezza alimentare dei nostri bambini sono e resteranno una priorità assoluta, dandovi la certezza che il servizio mensa sia non solo conforme, ma assolutamente sicuro. Da parte nostra, il massimo impegno e la massima trasparenza.”