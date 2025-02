Ultim’ora. Auto in fiamme nel parcheggio dell’ospedale Umberto I

Un’auto è andata in fiamme questa mattina nel parcheggio dell’ospedale di Nocera Inferiore, scatenando momenti di paura tra i presenti. Le cause dell’incendio sono ancora incerte, ma sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

L’incendio ha colto di sorpresa i passanti e il personale ospedaliero, creando una certa preoccupazione. Fortunatamente, non si segnalano feriti, ma l’auto è andata distrutta dalle fiamme. Al momento, le autorità competenti stanno indagando per capire le cause del rogo, che potrebbe essere stato provocato da un guasto meccanico o da un malfunzionamento del motore, ma nessuna ipotesi è stata ancora confermata.

I vigili del fuoco, una volta spento l’incendio, hanno messo in sicurezza l’area e hanno avviato le verifiche necessarie. Le indagini proseguiranno per chiarire le cause esatte di quanto accaduto. Seguiranno aggiornamenti.