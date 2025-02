Avellino, è morta Sally: la cagnolina che partecipava ai funerali. Il paese le dedica una statua

Volturara Irpina (AV) – Per anni ha accompagnato il dolore della comunità, partecipando ai funerali come se fosse uno di loro. Sally, una cagnolina meticcia di 15 anni, era solita vegliare i defunti, accovacciandosi accanto alla bara e seguendo il corteo funebre fino al cimitero. Oggi, il paese la piange e vuole onorarne la memoria con un monumento in piazza.

Sally non aveva un padrone, ma era amata da tutti. Domenica scorsa è stata investita da un’auto pirata e, dopo tre giorni di agonia, non ce l’ha fatta. La sua scomparsa ha commosso l’intera Volturara Irpina, che ora vuole renderle omaggio. Il sindaco Marino Sarno ha annunciato l’installazione di una statua in suo onore, un gesto simbolico per ricordare un cane che era più di una semplice mascotte: era parte integrante della comunità.

“Ciao Sally, la tua comunità ti saluta“, ha scritto il primo cittadino sui social, raccogliendo il dolore e l’affetto di un intero paese per il suo amico a quattro zampe.