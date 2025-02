Scafati. Approvato il bilancio di previsione 2025-2027: il sindaco Aliberti annuncia il rilancio

Il Consiglio Comunale di Scafati ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2025-2027, un passo fondamentale per il rilancio della città. Il sindaco Pasquale Aliberti ha espresso soddisfazione per il risultato ottenuto, sottolineando l’impegno dell’amministrazione nel risanamento dei conti pubblici e nello sviluppo della comunità.

Un bilancio per la crescita e il risanamento

L’approvazione del bilancio rappresenta una visione strategica per il futuro di Scafati, in linea con gli impegni presi in campagna elettorale. “Abbiamo messo in piedi un bilancio che darà risposte alla città, riducendo il debito da 19 milioni di euro a 10 milioni di euro e uscendo dal piano di riequilibrio finanziario”, ha dichiarato il primo cittadino.

Tra le principali voci di spesa:

Personale : 8 milioni di euro per incrementare il numero di dipendenti e migliorare i servizi ai cittadini.

: 8 milioni di euro per incrementare il numero di dipendenti e migliorare i servizi ai cittadini. Ciclo integrato dei rifiuti : 10,5 milioni di euro senza aumentare la Tari.

: 10,5 milioni di euro senza aumentare la Tari. Utenze : 1,6 milioni di euro, comprensivi dei costi dell’energia elettrica.

: 1,6 milioni di euro, comprensivi dei costi dell’energia elettrica. Politiche sociali : stanziati 1,2 milioni di euro per il potenziamento dei servizi.

: stanziati 1,2 milioni di euro per il potenziamento dei servizi. Manutenzione e opere pubbliche: 2,5 milioni di euro per scuole, strutture sportive, immobili comunali e strade.

Progetti e investimenti previsti entro il 2025

L’amministrazione ha delineato diversi obiettivi da raggiungere entro il 2025, tra cui:

Rendicontazione di ulteriori 5 milioni di euro per il completamento del Polo Scolastico.

Adeguamento strutturale di plessi scolastici per circa 4 milioni di euro.

Avvio dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Meyer (1,1 milioni di euro).

Completamento della scuola di Mariconda (500.000 euro) e trasformazione di Scafati Solidale in un caffè letterario e teatro (250.000 euro).

Interventi nel Fondo Nappo per 1,5 milioni di euro.

Vendita di loculi cimiteriali per circa 1,3 milioni di euro.

Utilizzo di fondi europei per la rigenerazione urbana grazie all’accordo PRIUS con la Regione.

Cultura, eventi e gestione del debito

L’amministrazione ha previsto 300.000 euro per la cultura e i grandi eventi, riducendo la spesa rispetto all’anno precedente e puntando al recupero di fondi tramite bandi pubblici. Sul fronte del debito, sono stati accantonati 2,7 milioni di euro per il pagamento dei debiti del 2024, con un significativo miglioramento rispetto agli anni precedenti.

Recupero tributi e solidità finanziaria

Il Comune ha rafforzato il recupero dei tributi, ottenendo 300.000 euro in più dalla Tari, oltre 200.000 euro dall’IMU e un aumento del 132% nei tributi minori. Grazie a una gestione oculata, Scafati oggi dispone di una liquidità di 7,5 milioni di euro di fondi non vincolati, per un totale di 31 milioni di euro compresi quelli destinati alle opere pubbliche.

“Il bilancio è stato approvato. Ora è il momento di continuare a lavorare”, ha concluso il sindaco Aliberti, ribadendo l’impegno dell’amministrazione nel portare avanti il percorso di rinascita della città.