Sole365 inaugura un nuovo punto vendita in Campania: una svolta storica per il commercio e l’occupazione locale

Un evento storico per il commercio e il territorio: il nuovo, imponente punto vendita Sole365 aprirà il 1° marzo alle 9:00 presso il Centro Commerciale “Le Porte di Napoli” ad Afragola (NA). Questo traguardo segna un momento di grande rilevanza, non solo per l’aspetto commerciale, ma anche per l’impatto positivo che avrà sulla comunità locale.

A tre anni dalla chiusura dello storico ipermercato, cuore pulsante del Centro Commerciale, grazie a un fruttuoso lavoro di squadra tra Regione Campania, Comune di Afragola, sindacati e imprese locali, nasce un nuovo Sole365. L’iniziativa ha permesso non solo di preservare i posti di lavoro, ma anche di creare nuove opportunità occupazionali. Dei 120 dipendenti, molti sono ex collaboratori dell’ipermercato, mentre altri sono nuove assunzioni, tutte a beneficio del territorio.

Antonio Apuzzo, Amministratore Delegato di AP Commerciale, esprime il suo orgoglio per l’apertura, sottolineando il ruolo fondamentale della sinergia tra le istituzioni e il mondo del lavoro nel superare le difficoltà. La nuova apertura segna un rilancio importante del complesso commerciale e della comunità locale.

Anche Roberto Zoia, Amministratore Delegato di IGD Siiq Spa, proprietaria del Centro Commerciale, ha evidenziato l’importanza di Sole365 come nuovo punto di riferimento per il centro, confermando la qualità dell’offerta commerciale e l’ulteriore impulso che l’innovativo format apporterà all’intera area.

Sole365 si distingue anche per il suo impegno verso la sostenibilità, con iniziative come l’Isola Verde per il riciclo dei rifiuti difficili da differenziare. Il nuovo punto vendita, con oltre 3.000 metri quadri di superficie, offrirà prodotti freschi e di qualità, con una vasta gamma di reparti, tra cui frutta e verdura di stagione, pescheria, gastronomia, panetteria, pasticceria, e una selezione di vini.