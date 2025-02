Tragedia a Castellammare: uomo trovato senza vita sui binari

Un macabro ritrovamento ha scosso Castellammare di Stabia nel primo pomeriggio di oggi. Il corpo senza vita di un uomo è stato scoperto sui binari della vecchia tratta ferroviaria Gragnano-Castellammare, ormai in disuso da decenni. Alcuni residenti delle palazzine vicine, insospettiti dalla sagoma immobile tra l’erba alta, hanno dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Vigili Urbani e un medico, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

L’uomo è stato identificato come un senzatetto di origine indiana, noto in zona. Un tempo lavoratore presso una ditta Fincantieri come sabbiatore, la sua vita aveva preso una piega difficile, costringendolo a trovare rifugio tra le transenne della linea ferroviaria dismessa. Dopo che un incendio gli aveva distrutto la baracca di fortuna, dormiva su un materasso poggiato direttamente sui binari, sotto il ponte dell’autostrada, come riporta Ilgazzettinovesuviano.

Sabato mattina, un residente gli aveva offerto un caffè, un gesto di solidarietà che molti gli riservavano. Dopo averlo bevuto, si era avviato verso il suo giaciglio, dove probabilmente si è spento senza che nessuno potesse aiutarlo. Alcuni testimoni raccontano che la sera prima si era lamentato di forti dolori alla schiena.

Nel quartiere era una figura conosciuta: educato e riservato, trascorreva le giornate osservando passanti e auto nei pressi del passaggio a livello. Lo chiamavano “Coda” e, secondo alcune voci, aveva avuto una moglie e una figlia a Gragnano. Durante la pandemia, molti abitanti si erano preoccupati per lui, portandogli cibo e beni di prima necessità.

Le autorità stanno ora cercando di chiarire le cause del decesso. Il magistrato ha disposto un’autopsia per stabilire se sia morto per cause naturali o se ci siano altri elementi da considerare. Nel frattempo, si cerca di rintracciare eventuali familiari e di ricostruire le sue ultime ore di vita.