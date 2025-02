Angri-Gravina 2-0: seconda vittoria consecutiva per i grigiorossi

Allo Stadio Pasquale Novi di Angri la squadra allenata da mister Scorsini supera 2-0 il Gravina grazie alle reti di Drole e Kunic arrivate nella seconda frazione. Un passo in avanti per i doriani che però dovranno continuare su questa scia per cercare di migliorare la classifica.

La cronaca

Il primo tempo si sviluppa senza particolari emozioni, con entrambe le squadre che sembrano risentire della pressione del match. La prima vera occasione arriva al 26′, quando il Gravina riparte in contropiede e Meliddo calcia alto sopra la traversa. Al 36′, una serie di tiri ravvicinati degli ospiti viene neutralizzata fortunosamente dalla difesa di casa, fino al fischio arbitrale per fuorigioco. Il Gravina insiste e al 40’ Gonzales serve Chiaradia, il cui tiro in scivolata trova pronto Pizzella. Si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il copione non cambia, con le squadre che faticano a costruire azioni pericolose. All’11’ Gonzalez conclude fuori misura, mentre al 21′ l’Angri passa in vantaggio con Drole, che salta l’uomo e batte Zanin sul primo palo. Il Gravina accusa il colpo e al 34′ Santoro impegna Pizzella, ma sull’angolo successivo l’Angri colpisce ancora in contropiede con Kunic. Nel recupero, Marconato sfiora il gol ma colpisce un compagno.