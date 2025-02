Il Consiglio Federale FIDAL approva interventi a sostegno delle società e dei Mondiali di Tokyo

Nell’illustrarli, il direttore tecnico Antonio La Torre ha passato in rassegna gli incoraggianti risultati dei big azzurri in questa prima parte di stagione invernale, e anche in chiave giovanile, con 15 record o migliori prestazioni italiane.

Il Consiglio Federale, riunito ad Ancona il 23 febbraio 2025, ha approvato un ampio pacchetto di interventi destinato a supportare le società e gli organizzatori di competizioni, con un investimento di circa 1,5 milioni di euro per il 2025.

Il presidente FIDAL Stefano Mei ha sottolineato l’importanza del sostegno continuo alle realtà territoriali che promuovono la cultura sportiva e scoprono talenti.

Inoltre, sono stati approvati i criteri di partecipazione per i Mondiali di Tokyo, in programma dal 13 al 21 settembre, con il direttore tecnico Antonio La Torre che ha evidenziato i risultati positivi ottenuti dagli atleti azzurri.

CRITERI DI PARTECIPAZIONE

Definiti anche i criteri per la Coppa Europa dei 10.000 metri a Pacé (Francia, 24 maggio), per l’U18 Mountain Running Cup di Donovaly (Slovacchia, 14 giugno), per i Mondiali di montagna e trail di Canfranc (Spagna, 25-28 settembre) e per i Mondiali 24 ore di Albi (Francia, 18-19 ottobre).

Sedi – Assegnate le sedi di alcuni dei campionati italiani 2025. Il Challenge, che qualifica agli Assoluti di Caorle i primi tre classificati, sarà ospitato da Conegliano (Treviso) nel weekend del 19 e 20 luglio.

Campionato di società Assoluto su pista finale “A” bronzo a La Spezia, finali “B” a Borgo Valbelluna (Belluno) e a Bergamo il 14-15 giugno. Tricolori di prove multiple a Busto Arsizio (Varese) dal 20 al 22 giugno.

Trofeo delle regioni master a Nocera Inferiore (Salerno). Cds Allievi finale “B” a Taranto il 27-28 settembre.

Lanci: pentathlon master invernale a Bologna (5-6 aprile), estivo a Busto Arsizio (Varese) 25-26 ottobre. Montagna: Tricolori mountain classic a Borno (Brescia) il 7 settembre.

SAFEGUARDING – Approvata la nuova composizione del Safeguarding Office per il quadriennio 2025-2028: nominando presidente Maria Cecilia Morandini, componenti Cinzia Ceccolini, Monica Coscia, Stefania Cappa, Jennifer Bevilacqua.

Il progetto Sestante è stato discusso, con il presidente Mei incaricato di verificare le condizioni per la sottoscrizione di un contratto con Sport e Salute.