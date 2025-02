Il Napoli inciampa a Como: 2-1 e primato perso prima dello scontro diretto

Il Napoli subisce una sconfitta inattesa contro il Como, che si impone 2-1 grazie al terzo gol consecutivo di Diao. La formazione di Fabregas conquista i tre punti dopo l’autogol iniziale di Rrahmani e il momentaneo pareggio di Raspadori. Con questa battuta d’arresto, gli azzurri di Conte cedono il primato all’Inter, che sale a 57 punti, un punto sopra il Napoli proprio alla vigilia dello scontro diretto del 1° marzo al Maradona. Il Como, invece, raggiunge quota 28 punti, allontanandosi dalla zona retrocessione.

La partita

Conte sceglie Raspadori in coppia con Lukaku, rinunciando al diffidato Anguissa in vista del big match con l’Inter. A centrocampo spazio a Billing, McTominay e Lobotka, mentre in difesa Di Lorenzo affianca Rrahmani e Buongiorno. Fabregas conferma gran parte dell’undici vincente di Firenze, con Kempf al posto dell’indisponibile Dossena e il trio offensivo composto da Nico Paz, Strefezza e Diao.

Il match si mette subito in salita per il Napoli: al 7’, un clamoroso autogol di Rrahmani porta in vantaggio il Como. Il difensore, su una rimessa arretrata di Politano, serve involontariamente la propria porta, trovando Meret fuori posizione. Gli azzurri reagiscono e sfiorano il gol con Billing al 13’, ma il suo tiro su punizione viene deviato in corner da Butez. Il pareggio arriva al 17’, grazie a un errore di Kempf: Raspadori approfitta di un maldestro retropassaggio di Da Cunha, ruba palla e batte Butez con un destro preciso. Dopo l’1-1, la partita si stabilizza, con poche occasioni fino alla fine del primo tempo.

Nella ripresa il Como parte forte e tiene il Napoli nella propria metà campo, pur senza creare veri pericoli. Al 66’, gli azzurri sfiorano il vantaggio con McTominay, che si vede negare il gol da una parata prodigiosa di Butez. Fabregas decide di rischiare e inserisce Cutrone per dare maggiore peso offensivo. Al 77’, la mossa si rivela vincente: Nico Paz serve un assist perfetto per Diao, che con un destro rasoterra firma il 2-1 per i lariani.

Nel finale, Conte tenta il tutto per tutto con un assetto ultra-offensivo, passando al 4-2-4 con Okafor e Ngonge sulle fasce e Simeone-Raspadori centrali. Il Napoli attacca con insistenza e al 94’ sfiora il pareggio con Rrahmani, il cui tiro termina di poco a lato. Il Como resiste e porta a casa una vittoria preziosa, mentre il Napoli perde l’occasione di riprendersi la vetta, complicando la corsa scudetto.