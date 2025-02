Salernitana-Frosinone alle 17:15: sfida decisiva per la salvezza

Una sfida da dentro o fuori quella tra Salernitana e Frosinone, due nobili decadute che ora lottano per evitare la retrocessione in Serie C. A inizio anno, nessuno avrebbe potuto immaginare che le due squadre si sarebbero trovate a dodici giornate dalla fine del campionato, con l’obiettivo di vincere per restare in Serie B. Se la stagione finisse oggi, entrambe sarebbero retrocesse. L’anno scorso, Salernitana e Frosinone si affrontavano in Serie A con altre ambizioni, ma ora la situazione è critica. L’ultima mossa disperata del Frosinone è stata l’esonero di Greco e l’ingaggio di Paolo Bianco, ex tecnico del Modena.

Probabili formazioni

SALERNITANA (3-5-2): Christensen; Bronn, Ferrari, Lochoshvili; Stojanovic, Caligara, Amatucci, Reine-Adelaide, Njoh; Verde, Cerri. Allenatore: Breda.

FROSINONE (4-3-3): Cerofolini; A. Oyono, Monterisi, Biraschi, Di Chiara; Darboe, Bohinen, Kone; Partipilo, Pecorino, Ambrosino. Allenatore: Bianco.